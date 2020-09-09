مصرف الرافدين يطلق سلفة 5 رواتب لمنتسبي الداخلية

2020/09/09 | 09:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق سلفة 5 رواتب لمنتسبي وزارة الداخلية”.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “انه تم اطلاق خدمة جديدة وهي بطاقة تقسيط الى منتسبي الداخلية تمنح لحاملها مبلغ بمقدار 5 اضعاف الراتب على الا يزيد عن 5 مليون دينار .

داعيا منتسبي الداخلية الى مراجعة حسابات دوائرهم لاستلام تلك البطاقات بعد ان قام المصرف بتسليمها الى اياهم ، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستعمم على موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.

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