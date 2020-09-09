كوجر : البرلمان يرفض تبريرات وزير المالية حول ورقة الإصلاح

2020/09/09 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن رفض البرلمان تبريرات وزير المالية حول ورقة الإصلاح، مبينا ان ينبغي على الحكومة وضع المسارات الصحيحة لقيادة عملية الاصلاح.وقال كوجر في تصريح متلفز تابعته المستقلة اليوم الاربعاء , ان ” تبريرات وزير المالية حول ورقة الإصلاح تم رفضها من قبل البرلمان وان الوزير اكد […]

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