“خطوة ستعمم”.. مصرف الرافدين يطلق سلفة “5 رواتب” لمنتسبي الداخلية

2020/09/09 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم الأربعاء إطلاق سلفة ٥ رواتب لمنتسبي وزارة الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” انه “تم اطلاق خدمة جديدة وهي بطاقة تقسيط الى منتسبي الداخلية تمنح لحاملها مبلغ بمقدار ٥ اضعاف الراتب على الا يزيد عن ٥ مليون دينار”.

ودعا المصرف “منتسبي الداخلية الى مراجعة حسابات دوائرهم لاستلام تلك البطاقات بعد ان قام المصرف بتسليمها الى إياهم”.

وأشار المصرف في بيانه إلى أن “هذه الخطوة ستعمم على موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.

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