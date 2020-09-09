رئيس اللجنة المالية النيابية يتهم وزير المالية بالإخفاق ويدعوه الى الاستقالة والتخلي عن المسؤولية

2020/09/09 | 09:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتدام الصراع بين الجهتين التشريعية والتنفيذية..بغداد- وعد الشمري: كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، عن طبيعة الخلاف مع وزارة المالية، داعية الوزير علي عبد الأمير علاوي إلى الاستقالة، وتحدثت عن فشله في إدارة مهامه وتأمين الرواتب للموظفين.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العلاقة مع وزارة المالية مبنية ...

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