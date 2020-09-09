التلوث وتدهور البيئة وراء 13% من وفيات الاتحاد الأوروبي

2020/09/09 | 09:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رومانيا سجلت المعدل الأكبر فيها الصباح الجديد-متابعة اظهر تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة الثلاثاء أن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالتلوث، لافتا إلى أن الأزمة الصحية الراهنة تبعث بإشارة إلى ضرورة التعجيل في التوعية على العلاقة بين البيئة والصحة.وأشارت الدراسة إلى أن “ظهور هذه العوامل المسببة للأمراض ذات المنشأ الحيواني (كما الحال ...

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