احزاب وقوى سياسية تطالب بانتخابات مبكرة في الاقليم على غرار البلاد

2020/09/09 | 09:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ان مشاكل الاقليم لاتقل عن بغداد السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي طالبت احزاب وقوى سياسية كردستانية باجراء انتخابات مبكرة في الاقليم على غرار التحضيرات والاستعدادات الجارية لاجراء انتخابات مبكرة في البلاد.واكد امير الجماعة الاسلامية في الاقليم علي بابير انه من الضروري اجراء انتخابات مبكرة في اقليم كردستان، نظرا لان حجم المشاكل ...

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