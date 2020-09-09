في إعترافات -جان جاك روسو- - هيثم بن محمد شطورو

2020/09/09 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو كل من يقرأ اعترافات المفكر والفيلسوف والأديب الثوري "جان جاك روسو"، الذي لم يُعلن نفسه ثوريا، بل بالعكس فقد كان حريصا على الاعتدال واحترام القوانين والدين، ينتابه إحساس الذهول لمدى كشفه لخطاياه ومدى تعريته لمجمل عواطفه ومشاعره وارتباكاته، إلى درجة أن يقول مثلا: " لكم ألعن غبائي الذي يفوق التصور، والذي كثيرا ما جعلني أبدو خبـيثا، آثما، في حين أنني لم أكن أكثر من أحمق، سريع الإرتباك..ولقد كانت حماقـ ......





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