روزنامة الأسبوع غَفْلَةُ الجَّنَرَالِ نِجيِّين! - كمال الجزولي

2020/09/09 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينخصَّص الدِّبلوماسي الموريتاني محمَّد الحسن ولد لبَّات، مبعوث الاتِّحاد الأفريقي الوسيط في معالجة الأزمة السِّياسيَّة التي أعقبت الإطاحة بنظام البشير في ثورة ديسمبر 2018م، عدَّة صفحات من كتابه الصَّادر حديثاً «السُّودان على طريق المصالحة»، روى من خلالها، بأسلوبه الأدبي الجَّذَّاب، تفاصيل المشكلة التي نشبت، خلال النِّصف الأوَّل من العام 1919م، بين فصيلي الثَّورة، المدني والعسكري، حول تكوي ......





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