التكاملية في حياة البشرية - حسن خليل غريب

2020/09/09 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب مدخل في تعريف بعض المفاهيم:1-مفهوم التراكم الإيجابي في تاريخ الفكر البشري:يأخذ البعض علينا، وهو محق، أن ما نكتب فيه وعنه تكرار لما أتى به الكثيرون من المفكرين والمنظرين الأسبقين.



ونحن نعترف بذلك، ولكننا نقوم بتكرار ما نراه واجباً لتكراره من كلام الأقدمين والسابقين والمعاصرين، لأننا نعتبر أن فيما قالوا فيه وكتبوا عنه وبشَّروا به، هو من التراث الذي لا غنى عن تكراره لأننا مقتنعين بصلاحيته لعص ......





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