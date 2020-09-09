تفجير يستهدف نائب الرئيس الأفغاني في كابول

2020/09/09 | 09:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني عمر الله صالح، إن قنبلة انفجرت صباح الأربعاء على جانب طريق في كابول مستهدفة صالح لكنه نجا دون أن يصاب بأذى.



وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح على فيسبوك، وتابعه "ناس" (9 ايلول 2020)، “اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالما”.

وقال لرويترز إن "القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه".

وقال مسؤولو وزارة الصحة إنه "تم نقل جثتين وسبعة مصابين إلى المستشفى حتى الآن".

يشار إلى أنه معروف عن صالح مواقفه المعادية لحركة طالبان، وسبق أن نجا من محاولة اغتيال في الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه، ما تسبب في مقتل 20 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وإصابة 50 شخصا آخرين.

ويأتي هجوم اليوم الأربعاء، فيما يفترض أن يبدأ فريقا مفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قريبا محادثات سلام غير مسبوقة في قطر.

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