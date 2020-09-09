اتحاد دولي يطالب بطرد إيران من

2020/09/09 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا اتحاد عالمي يضم 85 ألف رياضي إلى طرد إيران من الرياضة العالمية إذا نفذت حكم الإعدام بحق المصارع نافيد أفكاري الذي أثارت قضيته موجة غضب.

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