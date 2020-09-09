2020/09/09 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشف عضو اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن رفض البرلمان تبريرات وزير المالية حول ورقة الإصلاح، مبينا ان ينبغي على الحكومة وضع المسارات الصحيحة لقيادة عملية الاصلاح.

وقال كوجر في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان ” تبريرات وزير المالية حول ورقة الإصلاح تم رفضها من قبل البرلمان وان الوزير اكد خلال استضافته ان الحكومة غير قادرة على تقديم ورقة الاصلاح”.

واضاف انه “ينبغي على الحكومة وضع المسارات الصحيحة لقيادة عملية الاصلاح و لم نرى من الحكومة أي شي ملموس حول ورقة الإصلاح الحكومي”.

وتابع ان العتب لا يقع على الحكومة فقط بل هناك خلافات سياسية اثرت على الواقع الحالي وان موارد الدولة محدودة وعلى الحكومة توفير الايرادات المناسبة لتأمين رواتب الموظفين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : البرلمان رفض تبريرات وزير المالية حول ورقة الإصلاح) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : البرلمان رفض تبريرات وزير المالية حول ورقة الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).