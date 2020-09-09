نائب سابق يكشف المستور “كل عقود العراق فاسدة .. ولا نحتاج إلى لجان لمحاربة الفساد”

2020/09/09 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / صرح النائب السابق “رحيم الدراجي” في لقاء على قناة تلفزيونية عراقية كانت تتحدث عن لجان قضايا الفساد في العراق بأن “الفساد منظومة تأسست منذ 2006 لا يمكن التخلص منها ” .وأردف ” كل عقود الدولة العراقية فاسدة لا تحتاج الى لجان بل إلى قرار شجاع لمواجهة الفساد” ، وكشف الدراجي فساد مشروع […]

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