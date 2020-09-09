اجماع نيابي على اهمية الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة

2020/09/09 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اجمع نواب من مختلف الكتل السياسية على اهمية الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة، مؤكدين ان بعض المحافظات قد تكون اكثر من دائرة انتخابية تبعا للكثافة السكانية والمساحة.وقال النائب عن تحالف سائرون جمال الشبلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات ستحمل مجموعة نقاط ايجابية من […]

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