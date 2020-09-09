القبض على 24 مطلوباً جنوبي البصرة ضمن عمليات 'الوعد الصادق'

2020/09/09 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد قائد حرس حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران، الأربعاء، بإلقاء القبض على 24 مطلوباً ضمن الصفحة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق" التي انطلقت في قضاء الفاو جنوبي البصرة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن البدران: "انطلاق الصفحة الثالثة من الوعد الصادق في مدينة الفاو بالبصرة"، مبيناً أن "العملية انطلقت ضمن المحور الجنوبي وتعاون المواطنين أثمر عن نتائج إيجابية كبيرة".

وأضاف، أنه تم "القبض على 24 مطلوباً في قضايا مختلفة خلال العملية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "العملية تضمنت زيارة العوائل المتعففة وتقديم الخدمات الإنسانية لها".





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