الشرطة والحشد ينطلقان باليوم الثاني من عمليات التطهير في كركوك

2020/09/09 | 10:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

انطلقت قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الأربعاء، باليوم الثاني من عمليات التطهير الأمنية في كركوك.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية انطلقتا باليوم الثاني من عمليات التطهير الأمنية جنوب محافظة كوكوك”.

وأوضح البيان أن “العمليات شملت تطهير اطراف الرشاد والدكمات لقضاء على فلول داعش”.

وانطلقت صباح امس الثلاثاء، ألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية بعمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش وتعزيز الأمن المتحقق في تلك المحافظات.



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