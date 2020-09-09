النيران تلتهم أكبر مخيم للاجئين في اليونان والسلطات تبدأ عمليات إنقاذ جماعية

2020/09/09 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب مصور وكالة فرانس برس فإن "النيران مشتعلة في كل المخيم تقريبا، في داخله وفي الخيم الموجودة في الخارج في حقل الزيتون، واللاجئون يفرون من المخيم سيرا على الاقدام باتجاه مرفأ ميتيلين".

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