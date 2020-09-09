الجيش الإيراني يستعد لإجراء مناورات عسكرية .. لهذا السبب

2020/09/09 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يبدأ الجيش الإيراني غدا الخميس، مناورات عسكرية مشتركة مع الحرس الثوري جنوب شرق البلاد تستمر ثلاثة أيام، وفق ما أعلنه مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الأدميرال حبيب الله سياري.وقال سياري إن الجيش الإيراني سيبدأ يوم غد الخميس مناورات ذو الفقار المشتركة جنوب البلاد، وتستمر هذه المناورات ثلاثة أيام، وسيتم استخدام غواصة فتح، […]

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