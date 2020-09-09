لكل مرحلة في التاريخ صفات ومميزات تمتاز من خلالها وتتحكم بها تختلف جذرياً عن الأخرى - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/09 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أهل العلم والمعرفة : (إن الطبيعة بأجمعها من حبة الرمل إلى الشمس ومن أصغر خلية في الإنسان هي في حركة دائمة من النشوء والاضمحلال وهي في مد لا ينقطع، في الحركة والتغيير مستمرين وأبديين) وهذا يعني أن طبيعة الحياة ليس الجمود والثبات وإنما هي في حركة وديناميكية تؤدي للتغيير والتطور وتدفع مسيرة التاريخ والمجتمع الإنساني إلى أمام مما يؤدي إلى سلسلة من التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويؤدي ......





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