الرافدين يطلق سلفة جديدة لمنتسبي الداخلية

2020/09/09 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، اطلاق سلفة ٥ رواتب لمنتسبي وزارة الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اطلاق خدمة جديدة وهي بطاقة تقسيط الى منتسبي الداخلية تمنح لحاملها مبلغ بمقدار ٥ اضعاف الراتب على الا يزيد عن ٥ مليون دينار".

ودعا البيان "منتسبي الداخلية الى مراجعة حسابات دوائرهم لاستلام تلك البطاقات بعد ان قام المصرف بتسليمها الى اياهم".

وأشار الى أن "هذه الخطوة ستعمم على موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

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