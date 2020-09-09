الطيران المغربي يستأنف رحلاته من 17 دولة بينها عربية

2020/09/09 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

باشرت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية بإجراء رحلات لغير المقيمين في المغرب والقادمين من دول لا تحتاج تأشيرة دخول، والبالغة 17 دولة.

وقالت الشركة إنه “يمكن حجز رحلات للدخول إلى المغرب، بالنسبة لمواطني البلدان التي لا تخضع لمتطلبات التأشيرة لدخول المغرب و الحاصلين على دعوة من شركة مغربية أو حجز بفندق”.

و نظرًا لضرورة احترام الاحتياطات الصحية الصادرة عن السلطات، فإن فحوصات الكشف عن COVID-19 ضرورية.

— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) September 6, 2020

وأكدت الشركة على ضرورة احترام الاحتياطات الصحية الصادرة عن السلطات وفحوصات الكشف عن COVID-19″.

أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة فهم معفيون من التحليل.

وستسمح هذه الرحلات للأجانب الذين يملكون حجوزات فندقية بالدخول إلى المغرب، وذلك من 17 دولة، وهي فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الإمارات، السعودية، تونس، السنغال، ساحل العاج وموريتانيا .

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