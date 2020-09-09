وزير الدفاع يصادق على توطين رواتب منتسبي الوزارة مع المصارف المتعاقد معها

2020/09/09 | 10:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

صادق وزير الدفاع جمعة عناد سعدون على اتفاقيات توطين رواتب منتسبي الوزارة من المراتب والموظفين مع المصارف العشرة المتعاقد معها والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي للمحافظات (بغداد، بابل، ميسان) كمرحلة أولى، وسيتم توزيع الاستمارات الخاصة بالتوطين على منتسبين الوزارة لاختيار المصرف الذي يرغبون التعاقد معه، وسيتم اكمال بقية المحافظات تباعا.

يشار الى أن المصارف المتعاقد معها هي (مصرف الرشيد، مصرف الرافدين، مصرف التنمية الدولي، مصرف الأهلي العراقي، مصرف الدولي الإسلامي، مصرف الجنوب الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي، مصرف العراق الإسلامي، مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاستثماري، مصرف الزراعي التعاوني).

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