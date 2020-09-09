2020/09/09 | 10:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

باشر اللواء 28 بالحشد الشعبي، الأربعاء، بتطهير منطقة بابا لاوي شمال خانقين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء ٢٨ في الحشد الشعبي باشر، صباح اليوم، بتطهير منطقة بابا لاوي شمال خانقين ضمن العمليات الأمنية في محافظة ديالى”.

وانطلقت صباح امس الثلاثاء، ألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية بعمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش وتعزيز الأمن المتحقق في تلك المحافظات”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يباشر بتطهير منطقة بابا لاوي شمال خانقين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يباشر بتطهير منطقة بابا لاوي شمال خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).