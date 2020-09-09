وزير الدفاع يصادق على اتفاقيات توطين الرواتب لمنتسبي الوزارة

2020/09/09 | 10:36 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} صادق وزير الدفاع جمعة عناد سعدون على اتفاقيات توطين رواتب منتسبي الوزارة من المراتب والموظفين مع المصارف العشرة المتعاقد معها والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي للمحافظات (بغداد، بابل، ميسان) كمرحلة أولى.





وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "سيتم توزيع الاستمارات الخاصة بالتوطين على منتسبي الوزارة لاختيار المصرف الذي يرغبون التعاقد معه، وسيتم اكمال بقية المحافظات تباعا".

يشار الى أن المصارف التي تعاقدت معها وزارة الدفاع هي {مصرف الرشيد، مصرف الرافدين، مصرف التنمية الدولي، مصرف الأهلي العراقي، مصرف الدولي الإسلامي، مصرف الجنوب الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي، مصرف العراق الإسلامي، مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاستثماري، مصرف الزراعي التعاوني}".

عمار المسعودي

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