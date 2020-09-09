محلل : انصياع بغداد لرغبات اربيل يعد استخفافا بمشاعر باقي مكونات الشعب

2020/09/09 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان انصياع بغداد لرغبات اربيل ، يعد استخفافا بمشاعر باقي مكونات الشعب، مستغربا من غياب اصوات الكتل المشاركة بالعملية السياسية ازاء تلك الافعال.وقال الباوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “حديث نواب كتلة حراك الجيل الجديد الكردستانية الذي قالوا فيه ان الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد) يبتزان بغداد وياخذان […]

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