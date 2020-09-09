المرحلة الثالثة من الوعد الصادق.. اعتقال 24 مطلوبا في الزبير والفاو

2020/09/09 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

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انطلقت الصفحة الثالثة من عملية الوعد الصادق في المحور الجنوبي بالبصرة، وفي حصيلة أولية اسفرت تلك العمليات عن القبض على أربعة وعشرين مطلوبا في قضايا مختلفة .

وذكر ضابط في حرس الحدود ان العمليات انطلقت بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة في قضائي الزبير والفاو، وتستند على معلومات استخبارية دقيقة من قبل المخابرات والامن الوطني، موكدا ان عمليات تفتيش عن السلاح والمطلوبين مستمرة حتى انجاز المهام المطلوبة.

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