2020/09/09 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت سيمينا: “أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا القرار، لكن أرفض السماح للاتحاد الدولي أن يخدرني أو يمنعني من أن أكون على ما أنا عليه”.

وتابعت: “استبعاد الرياضيات او تعريض صحتنا للخطر بسبب قدراتنا الطبيعية يضع ألعاب القوى على الجهة الخاطئة من التاريخ”.

وختمت قائلة “سأتابع كفاحي من أجل حقوق الإنسان للرياضيات، إن كان على المضمار أو خارجه، لحين نتمكن جميعا من الركض بحرية كما وُلدنا.



أعرف ما هو صحيح وسأبذل قصاري جهدي لحماية حقوق الانسان الاساسية، للشابات اينما تواجدن”.

في المقابل اشارت محكمة لوزان في قرارها إلى عنصر “عدالة المسابقات”، مؤكدة أن مستوى هرمون التستوستيرون مساو لمستوى الرجال يمنح الرياضيات “أفضلية لا يمكن التفوق عليها”.

واعترفت المحكمة أن العلاج الهرموني “ينتهك بشكل خطير الحق في السلامة الجسدية”، مشددة في الوقت ذاته على أن الرياضيين المعنيين بالأمر بإمكانهم أن “يرفضوا بحرية” اتباع العلاج.

وكانت “كاس” صادقت على قواعد الاتحاد الدولي التي تحدد الحد الأقصى من هرمون التستوستيرون للمشاركة في مسابقات النساء لمسافات تتراوح من 400 متر إلى 1609 م.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هرمون “الصفات الذكورية” يحرم عدّاءة من سباق الـ800 متر: لا أسمح لأحد أن “يخدّرني” !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هرمون “الصفات الذكورية” يحرم عدّاءة من سباق الـ800 متر: لا أسمح لأحد أن “يخدّرني” !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).