الذهب يهبط بفعل صعود الدولار والأنظار على اجتماعات بنوك مركزية

2020/09/09 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادهبطت أسعار الذهب الأربعاء 9 سبتمبر إذ طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون استراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.



ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1933.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل منافسيه مما يضغط على الشهية للمعدن الأصفر.



لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تراجع الأسهم الآسيوية، عقب عمليات بيع بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت أمس أجبرت المستثمرين على اللجوء للملاذات الآمنة.

هذا ويترقب المستثمرون حاليا نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات المقرر انعقاده غدا الخميس.



وبينما من غير المتوقع اتخاذ خطوات رئيسية على صعيد السياسة إذ أن البنك تحرك بقوة لدعم الاقتصاد الذي يعصف به الفيروس، فإن المستثمرين سيترقبون توقعات البنك للتضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.1% إلى 900.57 دولار للأونصة.



وأمس الثلاثاء، غير المجلس العالمي لاستثمار البلاتين توقعه للسوق في 2020 من تسجيل فائض إلى عجز.

وتراجعت الفضة 0.2% إلى 26.65 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2284.75 دولار.

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