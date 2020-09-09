2020/09/09 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتنشر "الاقتصاد نيوز" أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وعملات أجنبية أخرى والذهب والنفط اليوم الأربعاء 9 أيلول 2020 :

أسعار الدولار في الاسواق المحلية :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,80 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,66 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 748,94 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1928,64$

سعر برميل نفط الخام برنـت = 39,65 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 36,62 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار وعملات أجنبية والذهب والنفط) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار وعملات أجنبية والذهب والنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).