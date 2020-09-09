المالية النيابية: 160 ترليون دينار حجم ديون العراق

2020/09/09 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت اللجنة المالية النيابية، وصول حجم ديون العراق الى 160 ترليون دينار.

يواجه العراق عقبات مالية متتالية خلفتها الحرب على "داعش" وهبوط أسعار النفط وآخرها تفشي جائحة فايروس كورونا.

وقال عضو اللجنة محمد الدراجي، في تصريحات متلفزة تابعتها "الاقتصاد نيوز" إن الحكومة لجأت الى الاقتراض الداخلي والخارجي لعدم إقرار قانون الموازنة الاتحادي، لافتاً الى أن وضع العراق الاقتصادي لا يسمح لمزيد من الاقتراض.

وأشار الى أن الدين العام في العراق بلغ 160 ترليون دينار بحسب بيانات وزارة المالية، مبيناً أن ديون العراق تُعد كبيرة جداً مقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

وعن سبب ارتفاع ديون العراق، أكد الدراجي أن "الحرب على داعش فاقمت الديون".

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