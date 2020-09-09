الحشد الشعبي يباشر بتطهير منطقة بابا محمود شمال خانقين

2020/09/09 | 11:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

باشر اللواء ٢٨ في الحشد الشعبي، الاربعاء، بتطهير منطقة بابا محمود شمال خانقين ضمن العمليات الأمنية في محافظة ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء ٢٨ في الحشد الشعبي باشر، صباح اليوم، بتطهير منطقة بابا محمود شمال خانقين ضمن العمليات الامنية في محافظة ديالى”.

وشرعت قوات الحشد الشعبي، صباح اليوم الأربعاء، بعملية دهم وتفتيش مناطق شمال شرق محافظة ديالى، وجنوب محافظة كركوك.



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