فينالدوم يستعد لاجتماع حاسم مع كلوب

2020/09/09 | 11:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يستعد جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول لاجتماع "حاسم" مع يورغن كلوب حول مستقبل لاعب وسط الريدز.لا يزال فينالدوم مرتبطا بتقارير رحيله عن ليفربول إذ أبدى برشلونة اهتماما، وفي الوقت ذاته هو مستعد للمواجهة مع يورغن كلوب ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لاعب وسط ليفربول فينالدوم سيجري محادثات حاسمة مع المدرب يورغن كلوب عندما يعود الهولندي إلى ميرسيسايد بعد نهاية مباريات الأجندة الدولية.برشلونة حريص على الانقضاض على اللاعب البالغ من العمر 29 عاما والذي دخل آخر 12 شهرا من عقده مع ليفربول.ولم يعرب فينالدوم عن رغبته في مغادرة قلعة الآنفيل بينما يُفهم -أيضا- أن كلوب سعيد لبقائه كجزء من خططه لمستقبل ليفربول.وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى وضع فينالدوم التعاقدي قد يميل مجلس ليفربول إلى الاستفادة من ذلك؛ لأنه قد يساعد في محاولتهم لجذب تياغو ألكانتار إلى ليفربول.محمد

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