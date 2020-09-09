2020/09/09 | 11:07 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع ‏العراقية بالرقم (4595)، والذي تضمن مرسوم جمهوري وعدداً ‏من البيانات والقرارات التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية‎.‎

وقالت مدير عام الدائرة/ وكالة هيفاء شكر محمود في بيان تلقته {الفرات نيوز} ‏إن "العدد ‏تضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (26) لسنة 2020 والنظام ‏الداخلي رقم (2) لسنة 2020 التعديل الاول للنظام الداخلي ‏للشركة العامة للصناعات الفولاذية رقم (1) لسنة 2018 .‌"

واضافت المدير العام ان "العدد تضمن ايضا صدور قرار كمركي ‏رقم (2) لسنة 2020 صادر عن وزارة المالية بانشاء مكتب ‏كمرك عرعر الحدودي ، اضافة الى صدور عددا من البيانات ‏ومنها بيان رقم (49) لسنة 2020 صادر عن مجلس القضاء ‏الاعلى بتغيير اسم دار القضاء في المشروع الى دار القضاء في ‏قضاء كوثى وبيان صادر عن البنك المركزي العراقي ، فضلا عن ‏صدور اعلانات تأسيس جمعيات تعاونية" .

محمد

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