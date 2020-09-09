{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4595)، والذي تضمن مرسوم جمهوري وعدداً من البيانات والقرارات التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية.
وقالت مدير عام الدائرة/ وكالة هيفاء شكر محمود في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "العدد تضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (26) لسنة 2020 والنظام الداخلي رقم (2) لسنة 2020 التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الفولاذية رقم (1) لسنة 2018 ."
واضافت المدير العام ان "العدد تضمن ايضا صدور قرار كمركي رقم (2) لسنة 2020 صادر عن وزارة المالية بانشاء مكتب كمرك عرعر الحدودي ، اضافة الى صدور عددا من البيانات ومنها بيان رقم (49) لسنة 2020 صادر عن مجلس القضاء الاعلى بتغيير اسم دار القضاء في المشروع الى دار القضاء في قضاء كوثى وبيان صادر عن البنك المركزي العراقي ، فضلا عن صدور اعلانات تأسيس جمعيات تعاونية" .
محمد
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