القانونية البرلمانية: تطبيق قانون الانتخابات على أرض الواقع شبه مستحيل

2020/09/09 | 11:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد رأت اللجنة القانونية، الأربعاء، أن تطبيق قانون الانتخابات على أرض الواقع شبه مستحيل.وقالت عضو اللجنة، النائب بهار محمود، إن "قانون الانتخابات الذي جرى التصويت على أغلب فقراته يبدو تطبيقه على أرض الواقع شبه مستحيل".وأضافت محمود، أنه "لو اعتبر كل قضاء دائرة انتخابية؛ فلا يوجد لدينا احصائية موثوقة بالأقضية، وهنالك بعض من الاقضية في المناطق المتنازع عليها بعضها تابع للاقليم والبعض خارجه".وبينت عضو اللجنة، أنه "رغم محاولات بعض الكتل إعادة القانون للتصويت عليه مرة أخرى في البرلمان –المواد الـ 35 التي جرى التصويت عليها سابقاً- إلا أن رئاسة البرلمان ترفض ذلك وفق النظام القانوني، ولكن يمكن إرجاع القانون تارة أخرى للبرلمان في حال جرى مصادقته من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية لإجراء التعديلات عليه

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