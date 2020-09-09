المانيا تعلن عن توصلها للقاح ضد فيروس كورونا بمواصفات عالية

2020/09/09 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “Biontech” الألمانية، أوغور شاهين، أن التعاون مع شركة “Pfizer” الأمريكية أدى إلى تصميم لقاح ضد فيروس كورونا يتميز بمواصفات “شبه مثالية”.وقال شاهين، في حديث لقناة “CNN”، اليوم الثلاثاء، إن التعاون الصيدلاني بين الولايات المتحدة وألمانيا … Readmore

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