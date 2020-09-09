الزوراء مهدد بعقوبة الحرمان من التعاقدات لثلاث سنوات

2020/09/09 | 11:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

بات نادي الزوراء الرياضي، مهدداً بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنعه من ابرام أي تعاقد لثلاث سنوات في حال لم يدقع ملزماً يدفع المستحقات المالية لمحترفه الغاني السابق شادراش كويسي.

وقال محامي اللاعب نصر عزام في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المحترف الغاني، كسب قضيته التي رفعها ضد نادي الزوراء لدى فيفا ومحكمة كاس”.

وأوضح أن “إدارة النادي باتت مهددة بعقوبة عدم التوقيع مع أي لاعب في حال لم تسدد مستحقات موكلي المتأخرة بأسرع وقت ممكن”، مشيراً الى أن “العقوبة ستكون لمدة ثلاث سنوات”.

ولعب المحترف الغاني لمدة موسم واحد مع النوارس عام 2019 ولم يتسلم مستحقاته المالية بشكل كامل.



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