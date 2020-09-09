2020/09/09 | 11:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رواتب الموظفين

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

372 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن اطلاق سلفة الـ 5 رواتب لمنتسبي وزارة الداخلية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم، 9 أيلول 2020، انه تم اطلاق خدمة جديدة وهي بطاقة تقسيط الى منتسبي الداخلية تمنح لحاملها مبلغ بمقدار 5 اضعاف الراتب على الا يزيد عن 5 مليون دينار .

ودعا المصرف منتسبي الداخلية الى مراجعة حسابات دوائرهم لاستلام تلك البطاقات بعد ان قام المصرف بتسليمها الى اياهم .

وأشار إلى ان "هذه الخطوة ستعمم على موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق سلفة الـ 5 رواتب لمنتسبي وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق سلفة الـ 5 رواتب لمنتسبي وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).