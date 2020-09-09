سائرون: أداء الحلبوسي هو الأسوأ في تاريخ البرلمان 

2020/09/09 | 11:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اتهم تحالف سائرون، الاربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالفشل في ادارة البرلمان، مشيرا إلى ادائه الاسوأ في تاريخ ادارة البرلمان.

وقال النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “تحالف سائرون مستمر بالتحفظ على اداء رئيس البرلمان ولدينا الكثير من الملاحظات النيابية عليه”.

وأضاف السكيني، ان “هيئة الرئاسة جدا ضعيفة وللاسف هذه الهيئة اضعف دورة بعد ٢٠٠٣ “.

وتابع ان “الصبغة السياسية في هذه الدورة هي الغالبة تماما وتحالف القوى الشيعية المنضوية في تحالف البناء مسؤولة عن تنصيب الحلبوسي”.



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