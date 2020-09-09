حرب قضائية بين درجال ومحامي اتحاد الكرة السابق

2020/09/09 | 11:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قرر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، رفع دعوى قضائية ضد محامي اتحاد الكرة السابق نزار احمد.

وقال مصدر في وزارة الشباب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “محامي اتحاد الكرة السابق نزار احمد، تقدم بشكوى تحمل توقيع عد من اندية الدوري الممتاز الى الاتحاد الدولي بسبب تدخل درجال بعمل اتحاد الكرة”.

وأوضح ان “درجال تحرى عن الامر ووجد ان تواقعي الأندية ليست صحيحة ومزورة، فقرر رفع دعوى قضائية ضد احمد لدى المحاكم العراقية وايضاً في محكمة كاس”.

يذكر أن احمد سبق وان وقف امام درجال في قضيته بعدما اتهم اتحاد الكرة بالتزوير.



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