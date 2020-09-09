2020/09/09 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، اكدت وزارة الصحة أن ثمانين بالمئة من الحالات تعتبر بسيطة.

الوزارة أكدت في بيان أن الزيادة بأعداد الإصابات قابلها ارتفاع بعدد المتعافين يوميا في بغداد والمحافظات وهذه يعتبر مؤشرا جيدا ويبعث على الاطمئنان، مبينة أن ثمانين بالمئة من الإصابات المكتشفة بسيطة، فيما عزت تزايد الإصابات إلى مضاعفة عدد الفحوصات اليومية والتي تجاوزت الخمسة وعشرين ألف مسحة يوميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تؤكد أن 80 بالمئة من حالات كورونا المكتشفة بسيطة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تؤكد أن 80 بالمئة من حالات كورونا المكتشفة بسيطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).