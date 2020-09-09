ترامب يعلق على استقالة قائد شرطة بولاية نيويورك: يوم 3 نوفمبر بوسعنا إصلاح ذلك!

2020/09/09 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة قيادة الشرطة في مدينة روتشيستر بولاية نيويورك في أعقاب مقتل مواطن أسمر على يد الشرطة في المدينة.وقال ترامب في موقع “تويتر” إن “قائد الشرطة ومعظم الشرطيين في روتشيستر بولاية نيويورك قدموا الاستقالة.والعمدة … Readmore

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