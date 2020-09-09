وزير الدفاع يصادق على اتفاقيات توطين رواتب منتسبي الوزارة من المراتب والموظفين مع المصارف

2020/09/09 | 11:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ صادق وزير الدفاع جمعة عناد على اتفاقيات توطين الرواتب لمنتسبي الوزارة مع المصارف المتعاقد معها".وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان تمت مصادقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون على اتفاقيات توطين رواتب منتسبي الوزارة من المراتب والموظفين مع المصارف العشرة المتعاقد معها والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي للمحافظات (بغداد، بابل، ميسان) كمرحلة أولى، وسيتم توزيع الاستمارات الخاصة بالتوطين على منتسبينا لاختيار المصرف الذي يرغبون التعاقد معه، وسيتم اكمال بقية المحافظات تباعا.واشار الى ان المصارف المتعاقد معها هي (مصرف الرشيد، مصرف الرافدين، مصرف التنمية الدولي، مصرف الأهلي العراقي، مصرف الدولي الإسلامي، مصرف الجنوب الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي، مصرف العراق الإسلامي، مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاستثماري، مصرف الزراعي التعاوني)./انتهى9

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