فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ينجر 175 معاملة انتماء للنقابة لخرجي كليات الاعلام

2020/09/09 | 11:13 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / انجز فرع نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة كربلاء المقدسة 175 معاملة انتماء للنقابة من خريجي كليات الاعلام .وقال رئيس الفرع توفيق الحبالي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / في ضوء توجيهات نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي قام الفرع باستقبال خريجي كليات الاعلام على مدى الايام الماضية حيث تم انجاز 175 معاملة انتماء تم ارسلها الى نقابة الصحفيين العراقيين ( المركز ) .واضاف بان الفرع مستمر باستقبال خريجي الاعلام من مختلف الجامعات العراقية لغرض ملء الاستمارات الخاصة بالانتساب للنقابة .



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