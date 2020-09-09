القبض على مفتي ما يسمى ديوان القضاء والمظالم قاطع العباسي في كركوك

2020/09/09 | 11:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على مفتي مايسمى ديوان القضاء والمظالم /قاطع العباسي في كركوك.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أحد الإرهابيين في حي الحرية بمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ /إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل مفتيا بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع العباسي، كما عمل أيضا في مايسمى المفارز العسكرية وهو من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة دواعش مطلوبين للقضاء وفق الإرهاب./انتهى9

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