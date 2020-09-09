نائب عن القانون: عدم اعتماد البايومترية ينذر بمهزلة انتخابية

2020/09/09 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الأربعاء، جهات سياسية برفض اعتماد البطاقة البايومترية باعذار وحجج لاستمرار عمليات التزوير الذي تعتاش عليه هذه الجهات، محذرا من عدم اعتماد البايومترية ينذر بمهزلة انتخابية.

وقال الركابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك بعض الجهات تمتلك عددا ليس بالقليل من بطاقات الناخبين للتعجيل من عملية الانتخابات المبكرة لتزوير النتائج”.

وأضاف ان “من المقدمات الخطيرة المبيتة للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتزوير نتائجها هو اعتماد هوية الناخب الالكترونية غير البايومترية بهدف حصد الاصوات تزويرا ومخالفة للقانون”.

وأوضح الركابي، أن “البطاقة القديمة لا تحتوي على صورة ناخب يمكن التصويت بها أكثر من مرة اما البطاقة الجديدة البايومترية لايمكن التصويت بها دون الشخص المالك ولا يمكن تكرار الانتخابات بها للاكثر من مرة”.



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