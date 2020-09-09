مع ارتفاع الدولار.. هبوط في الذهب والفضة والبلاتين

2020/09/09 | 11:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار الناتج عن تراجع الأسهم العالمية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة التاسعة والربع بتوقيت بغداد.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1933.80 دولار، بينما يترقب المستثمرون استراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تراجع الأسهم الآسيوية، عقب عمليات بيع بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت أمس أجبرت المستثمرين على اللجوء للملاذات الآمنة

وارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل منافسيه مما يضغط على الشهية للمعدن الأصفر، في حين يستخدم الذهب كأداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وتراجع البلاتين في ذات الوقت 0.1% إلى 900.57 دولار للأوقية.

وغيّر المجلس العالمي لاستثمار البلاتين أمس الثلاثاء توقعه للسوق في 2020 من تسجيل فائض إلى عجز.

ونزلت الفضة 0.2% إلى 26.65 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2284.75 دولار.

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