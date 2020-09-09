غدا.. إيران تجري مناورات مشتركة في المياه الجنوبية

2020/09/09 | 11:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، الأربعاء، أن المراحل الرئيسية لمناورات “ذوالفقار” المشتركة للجيش ستنطلق غداً الخميس في المياه الجنوبية.

وقال الأدميرال سياري قائد مناورات “ذوالفقار 99” المشتركة للجيش، إن المراحل الرئيسية لهذه المناورات ستجري بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية وقوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة مساحتها 2 مليون كم مربع في نطاق مياه شرق مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى المدار 10 درجة شمالي.

وأضاف، ان هذه المناورات ستجري في إطار ثلاث مراحل وهي الاستخبارية والتكتيكية واستعراض القدرات، مضيفا أن القطع البحرية العائمة والغواصات والطائرات ستشارك في هذه المناورات ومن أهمها الغواصة الوطنية “فاتح”.

وتابع، هذه المناورات الكبرى ستعرض جانباً من قدرات واستعدادات الجيش الإيراني للمواجهة على المستوى الحقيقي، مؤكدا أن الارتقاء بالقدرات القتالية في الأصعدة البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي في تنفيذ المناورات المشتركة ومواجهة التهديدات الآتية من خارج المنطقة، مع تمرين الخطط العملانية والاطمئنان إلى قدرتها على التصدي الساحق لأي عدوان محتمل تعد من أهداف هذه المناورات.

وأشار الأدميرال سياري إلى أن من الأهداف الأخرى للمناورات؛ تمرين عمليات الجوقلة والهجوم البرمائي للسيطرة على السواحل المطلوبة والتصدي الحازم للعدو.

ولفت إلى تزامن تمرينات الهجوم والدفاع وجمع المعلومات الالكترونية باستخدام منظومات ثابتة وتكتيكية وبحرية، مضيفا الطائرة الإيرانية المسيرة بعيدة المدى “سيمرغ” ستشارك في عمليات الدورية والاستطلاع فضلا عن العمليات القتالية والهجومية ضد السفن الحربية المعادية وتقوم باستهدافها بقنابل ذكية وبالغة الدقة.

وأكد أن مراقبة وتوفير أمن المنطقة والمياه الدولية من الأهداف الأخرى لمناورات “ذوالفقار 99″، قائلا: إن أمن منطقة غرب آسيا وممراتها المائية الحيوية والاستراتيجية رهن بتوطين الأمن في ظل المشاركة البناءة من قبل جميع دول المنطقة ومنع هيمنة وتواجد الأجانب والقوات من خارج المنطقة في مياه المنطقة.



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