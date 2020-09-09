’صاروخ ماديرا’ يعترف.. لماذا يرغب بقدم ميسي اليسرى؟

2020/09/09 | 11:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يرغب في الحصول على القدم اليسرى المذهلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



واعتاد نجم يوفنتوس الإيطالي، 35 عامًا، وقائد برشلونة، 33 عامًا، على الدخول في منافسة حامية الوطيس من أجل تحطيم الأرقام القياسية الفردية وتسجيل إنجازات أخرى للفرق التي يلعبان لها.

ونقل موقع "سبورت بايبل" وتابعه "ناس" (9 ايلول 2020)، عن رونالدو إشادته بخصمه اللدود في الملاعب، مشيرا إلى أنه يتمنى لو يحصل على القدم اليسرى لميسي.

وأضاف: "أنا لست سيئًا جدًا باستخدام قدمي اليسرى، لكن ربما يكون هو أفضل مني قليلاً في ذلك".

وخلال قرعة دوري أبطال أوروبا الصيف الماضي، أقر "صاروخ ماديرا" بأنه يرغب في تناول العشاء مع ميسي، موضحا أنهما دخلا في عملية تنافسية على مدى أكثر من 15 عاما.

وأردف: "بالطبع، لدينا علاقة جيدة - لم نتناول العشاء معًا حتى الآن، لكنني آمل ذلك في المستقبل.



التنافس بيننا أمر رائع فنحن كنا ندفع بعضنا الآخر، وأنه لشيء مذهل أن أكون جزءا من تاريخ كرة القدم".

من جانبه، أشاد "البرغوث الأرجنتيني" بمنافسه رونالدو، وقال في حفل الكرة الذهبية في العام 2015 إن قائد المنتخب البرتغالي يملك مهارات يحلم بها الكثير من اللاعبين.

وتابع: " لكن يبقى رونالدو لديه شخصيته الخاصة، وأنا كذلك".

أما النجم البرازيلي نيمار، والذي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جرمان، فيقول عن اللاعبين: "كلاهما جيد، وأتمنى أن أحصل على قدم ميسي اليسرى، وقدم رونالدو اليمنى".

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