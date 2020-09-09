استهداف رتل للتحالف في الديوانية وترمب سيعلن خفضا إضافيا للقوات الأميركية

2020/09/09 | 11:29 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدرأمني، الثلاثاء، بمقتل منتسب واصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار عبوة استهدفت رتلاً لدعم التحالف الدولي في الديوانية.وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال قد قال، إن "جميع الخروقات الأمنية متابعة، ومنها إطلاق الصواريخ على منشآت حيوية ومواقع حساسة"، مؤكداً أن "معلومات استخبارية دقيقة لدى الأجهزة الأمنية والاستخبارية حول تلك العمليات".وأضاف "هناك إجراءات تتخذ بخصوص مطلقي الصواريخ وبعض الجهات الداعمة لهؤلاء، وقد نسمع خلال الأيام القادمة بعض التفاصيل عن بعض الحالات التي حصلت مؤخرًا"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية ساهرة ومتابعة لتلك العمليات".المزيد من الانسحابات

من جهة اخرى قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين إن الرئيس دونالد ترمب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق اليوم الأربعاء التاسع من سبتمبر (أيلول).

وأضاف وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الجمهوري ردود فعل سلبية بعد تقرير قال إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأميركيين.

وبحسب استطلاعات الرأي، يأتي ترمب بعد منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).



وقد يكون الهدف من الإعلان عن خفض القوات وتوقيته إقناع الناخبين بأنه يفي بوعوده بإنهاء ما وصفها بـ"حروب أميركا التي لا تنتهي".

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وللولايات المتحدة حوالى 5200 جندي نشرتهم في العراق لمحاربة تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى 8600 جندي تقريباً في أفغانستان.



وقال ترمب في مقابلة نشرت الشهر الماضي إن بلاده تعتزم خفض هذا العدد إلى حوالى 4000.

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