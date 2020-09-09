الموارد المائية تطلق 50% من مستحقات الأجراء اليوميين والعقود

2020/09/09 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، عن إطلاقها 50 بالمئة من مستحقات الأجراء اليوميين والعقود.

وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه أوعز بـ"إطلاق مبلغ 50 بالمئة من مستحقات الأجراء اليوميين والعقود خلال الاسبوع المقبل بعد استحصال موافقة وزارة المالية".

وأضاف أن "الوزارة قد أوفت بوعودها لأبنائها المتظاهرين والتي هي حق من حقوقهم والتي تأخر صرفها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد"، مؤكداً "حرص الوزارة على العمل بهمة عالية لإطلاق مستحقاتهم المالية بالتنسيق مع وزارة المالية وستمضي قدما بمتابعتها بجدية للحصول على كافة حقوقهم ومطالبهم".





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